Путёвка в четвертьфинал обеспечена. Как прошёл теннисный турнир в Гамбурге?

В матче второго круга белоруска довольно легко прошла свою тезку Крунич. Уже в первом гейме наша спортсменка сделала брейк. Правда, сербка отплатила той же монетой. И все-таки игровым преимуществом владела Саснович. Ее подачи летели и быстрее, и точнее. Да и невынужденных ошибок было не так много, как у соперницы. Итог дебютного сета – 6:4. Во втором отрезке картина не поменялась. Белоруска действовала с позиции силы, а оппонентка пыталась в меру возможностей контратаковать. Получалось невнятно: 6:2 в сете и 2:0 в матче. Саснович выходит в четвертьфинал, который становится для нее уже четвертым в нынешнем сезоне.