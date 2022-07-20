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Как проходит теннисный турнир в Нур-Султане для белорусских спортсменов?

20 июля 2022 12:30
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Теннисный турнир серии челлендж в Нур-Султане с белорусским представительством. В одиночном разряде успешно стартовала наша Вера Лапко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Как проходит теннисный турнир в Нур-Султане для белорусских спортсменов?-1

В 1/16 наша теннисистка смогла без особых усилий переиграть в двухсетовой дуэли хозяйку кортов Аружан Сагандикову, с одинаковым счетом 6:3, 6:3. После неудачи в мужской одиночке наш Иван Лютолревич смог реабилитироваться в парном разряде. В первом матче вместе с Денисом Евсеевым из Казахстана интернациональный дуэт переиграл местный. Пара Арсланбек Аиткулов / Максим Батыутенко уступила со счетом 6:2, 6:3.  

# Теннис # Вера Лапко # Аружан Сагандикова # Иван Лютолревич # Денис Евсеев # Арсланбек Аиткулов # Максим Батыутенко # Фотофакт

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