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Матч закончился овертаймом. Как прошла новая игра на Кубке Сириуса и кто на этот раз победил?

20 июля 2022 12:35
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Белорусы не восстановились после первого поражения на Кубке Сириуса, который проходит в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Матч закончился овертаймом. Как прошла новая игра на Кубке Сириуса и кто на этот раз победил?-1

20 июля в четвертом матче наши парни не смогли переиграть сверстников из Москвы. Встреча выдалась очень напряженной. Команды не хотели уступать и шли нос в нос. Основное время завершилось со счетом 3:3. В овертайме белорусы сражались, но им не хватило, в итоге москвичи забили и вырвали победу.  

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# Хоккей # Фотофакт

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