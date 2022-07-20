Матч закончился овертаймом. Как прошла новая игра на Кубке Сириуса и кто на этот раз победил?

Белорусы не восстановились после первого поражения на Кубке Сириуса, который проходит в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусы не восстановились после первого поражения на Кубке Сириуса, который проходит в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
20 июля в четвертом матче наши парни не смогли переиграть сверстников из Москвы. Встреча выдалась очень напряженной. Команды не хотели уступать и шли нос в нос. Основное время завершилось со счетом 3:3. В овертайме белорусы сражались, но им не хватило, в итоге москвичи забили и вырвали победу.
Андрей Ращинский о Кубке Сириуса: «Соперник доминировал по всем показателям, был гораздо быстрее» (тут подробнее).