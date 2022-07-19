Наши пятиборцы завоевали четыре награды на Кубке Дружбы. На какой ступени пьедестала белорусы?

Новости Беларуси. Во второй день юниорского международного турнира «Кубок Дружбы», который в эти дни проходит в белорусской столице, наши пятиборцы завоевали четыре награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Во второй день юниорского международного турнира «Кубок Дружбы», который в эти дни проходит в белорусской столице, наши пятиборцы завоевали четыре награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В категории до 17 лет золото на счету Александры Ляшенко и Миры Бурой, которым не было равных в эстафетной гонке. Хозяйки изначально ставили высокие цели и подтвердили свой класс, хотя стартовали на дистанции не самым лучшим образом. В последней дисциплине – лазер-ран – наш дуэт преуспел и в итоге занял первое место.
Александра Ляшенко, победительница турнира в эстафете (U-17):
Мы старались все равно, конечно же, другие девочки тоже были сильные, но мы проплыли хорошо, пробежали свое. Ничего такого сверхъестественного.
Мира Бурая, победительница турнира в эстафете (U-17):
Мы были уверены в том, что победим. Если на чемпионате мира мы побеждаем, то и на этом старте тоже должны были победить.
Также в копилке белорусов два серебра. В юниорской эстафете до 19 лет второе место заняли Марина Гнечик и Стефания Кисленкова. В миксте в возрастной категории до 17 лет наши Елизавета Лавринович и Никита Лысенко также стали серебряными призерами. В активе белорусских парней в эстафете до 17 лет бронзовые награды.
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