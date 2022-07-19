Прямой эфир

Наши пятиборцы завоевали четыре награды на Кубке Дружбы. На какой ступени пьедестала белорусы?

19 июля 2022 20:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во второй день юниорского международного турнира «Кубок Дружбы», который в эти дни проходит в белорусской столице, наши пятиборцы завоевали четыре награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши пятиборцы завоевали четыре награды на Кубке Дружбы. На какой ступени пьедестала белорусы?-1

В категории до 17 лет золото на счету Александры Ляшенко и Миры Бурой, которым не было равных в эстафетной гонке. Хозяйки изначально ставили высокие цели и подтвердили свой класс, хотя стартовали на дистанции не самым лучшим образом. В последней дисциплине – лазер-ран – наш дуэт преуспел и в итоге занял первое место.

Наши пятиборцы завоевали четыре награды на Кубке Дружбы. На какой ступени пьедестала белорусы?-4

Александра Ляшенко, победительница турнира в эстафете (U-17):
Мы старались все равно, конечно же, другие девочки тоже были сильные, но мы проплыли хорошо, пробежали свое. Ничего такого сверхъестественного.

Наши пятиборцы завоевали четыре награды на Кубке Дружбы. На какой ступени пьедестала белорусы?-7

Мира Бурая, победительница турнира в эстафете (U-17):
Мы были уверены в том, что победим. Если на чемпионате мира мы побеждаем, то и на этом старте тоже должны были победить.

Наши пятиборцы завоевали четыре награды на Кубке Дружбы. На какой ступени пьедестала белорусы?-10

Также в копилке белорусов два серебра. В юниорской эстафете до 19 лет второе место заняли Марина Гнечик и Стефания Кисленкова. В миксте в возрастной категории до 17 лет наши Елизавета Лавринович и Никита Лысенко также стали серебряными призерами. В активе белорусских парней в эстафете до 17 лет бронзовые награды.

«Не могло быть по-другому». Главный судья Кубка Дружбы о победе белорусских спортсменок. Подробности здесь.

# Спортивные соревнования # Александра Ляшенко # Мира Бурая # Марина Гнечик # Стефания Кисленкова # Елизавета Лавринович # Никита Лысенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не могло быть по-другому». Главный судья Кубка Дружбы о победе белорусских спортсменок
19 июля 2022 20:27

«Не могло быть по-другому». Главный судья Кубка Дружбы о победе белорусских спортсменок

Стали известны даты проведения Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
19 июля 2022 19:56

Стали известны даты проведения Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

Спортсменки из 8 стран мира. Турнир по гимнастике «Хрустальная роза» возвращается
19 июля 2022 19:11

Спортсменки из 8 стран мира. Турнир по гимнастике «Хрустальная роза» возвращается