Наши пятиборцы завоевали четыре награды на Кубке Дружбы. На какой ступени пьедестала белорусы?

Новости Беларуси. Во второй день юниорского международного турнира «Кубок Дружбы», который в эти дни проходит в белорусской столице, наши пятиборцы завоевали четыре награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В категории до 17 лет золото на счету Александры Ляшенко и Миры Бурой, которым не было равных в эстафетной гонке. Хозяйки изначально ставили высокие цели и подтвердили свой класс, хотя стартовали на дистанции не самым лучшим образом. В последней дисциплине – лазер-ран – наш дуэт преуспел и в итоге занял первое место.

Александра Ляшенко, победительница турнира в эстафете (U-17):

Мы старались все равно, конечно же, другие девочки тоже были сильные, но мы проплыли хорошо, пробежали свое. Ничего такого сверхъестественного.

Мира Бурая, победительница турнира в эстафете (U-17):

Мы были уверены в том, что победим. Если на чемпионате мира мы побеждаем, то и на этом старте тоже должны были победить.