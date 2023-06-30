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«Ключевое спортивное событие». В Минске проходит Кубок Победы по регби-7

30 июня 2023 13:49
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Новости Беларуси. Минск стал местом розыгрыша первого в истории Кубка Победы по регби-7 среди студенческих команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный вид спорта на территории Беларуси находится в стадии активного развития. За главный трофей турнира борются по два сильнейших студенческих коллектива из России и Беларуси.

«Ключевое спортивное событие». В Минске проходит Кубок Победы по регби-7-1

Эти соревнования станут толчком в развитии студенческого регби обеих стран. Планируется, что подобные турниры будут проходить на регулярной основе, а география участников будет только расширяться.

«Ключевое спортивное событие». В Минске проходит Кубок Победы по регби-7-4

Алексей Сомов, председатель Белорусской федерации регби:
Это ключевое спортивное событие в жизни Федерации регби Беларуси в этом году. Нам удалось собрать хорошие команды из Российской Федерации, подготовить свои команды, которые в перспективе будут защищать интересы нашей страны перед международным сообществом. А также на данный момент проходят переговоры, которые помогут нам развить нашу Федерацию. И вывести ее совершенно на другой уровень.

# Регби # Фотофакт

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