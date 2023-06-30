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«Хулиганская игра для джентльменов». Как появилась идея провести турнир по регби в Минске?

30 июня 2023 16:17
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В Минске состоялся первый в истории Кубок Победы по регби-7 среди студенческих команд. С 2009 года данная дисциплина является олимпийской, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Хулиганская игра для джентльменов». Как появилась идея провести турнир по регби в Минске?-1

Нашу страну представляли игроки СКА и Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Им противостояли два коллектива из российской столицы. Итоговую викторию праздновали гости – спортсмены Московского авиационного института. Регби-7 только набирает обороты в нашей стране. И эти соревнования играют важную роль в его развитии.

«Хулиганская игра для джентльменов». Как появилась идея провести турнир по регби в Минске?-4

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма:
Мы же со своей стороны, учитывая, что регби-7 – это олимпийский вид спорта, пытаемся его популяризировать, чтобы он развивался у нас в стране. Поэтому родилась идея провести такой турнир. Идет обсуждение дальнейших планов по его развитию, организации спортивных мероприятий в Республике Беларусь и участие в Российской Федерации. Как говорят, это хулиганская игра для джентльменов. Есть правила, которые учат подрастающее поколение, как преодолевать трудности, терпеть боль, как достигать успехов. Именно игра про это.

«Хулиганская игра для джентльменов». Как появилась идея провести турнир по регби в Минске?-7

Наши команды пока значительно уступают по уровню своим оппонентам. Однако в плане организационных моментов вопросов к белорусской стороне нет.

«Хулиганская игра для джентльменов». Как появилась идея провести турнир по регби в Минске?-10

Павел Федоров, генеральный директор – председатель правления Федерации регби России:
Хотел бы поблагодарить и Министерство спорта и туризма, и Национальный олимпийский комитет, и федерацию регби Беларуси за прекрасную организацию. Думаю, что таких комплексов, как этот, в Беларуси достаточно. Честно говоря, уровень очень высокий. Думаю, что в дальнейшем мы будем проводить здесь сборы национальной команды России по регби и регби-15, потому что здесь все условия для спортсменов созданы.

# Спортивные соревнования # Александр Барауля # Фотофакт

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