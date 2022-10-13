Баскетбол. Единая лига ВТБ. Клуб «Минск» потерпел третье поражение

Третье поражение кряду в Единой лиге ВТБ потерпел клуб «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз подопечные Ростислава Вергуна не совладали с дебютантом турнира – клубом МБА.

Первая четверть прошла еще на равных, а вот дальше москвичи планомерно начали наращивать отрыв. Ни тайм-ауты, ни замены нам не помогли. Финальный счет – 81:62 в пользу хозяев площадки. У белорусов самым заметным на паркете был Зак Смит. Он набрал 20 очков, а также совершил 7 подборов.