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Министр спорта России: важно создание условий для диалога, спорт никогда не имел границ

13 октября 2022 13:20
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Новости Беларуси. В Минске начался конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Масштабное действо приурочено к 85-летию университета физической культуры. Вот программа мероприятия.

Министр спорта России: важно создание условий для диалога, спорт никогда не имел границ-1

Олег Матыцын, министр спорта России:
Университетское сообщество всегда был интернациональным, и спорт никогда не имел границ. Поэтому создание условий для диалога, а диалог сейчас как никогда важен – обмен опытом будет дополнительным стимулом для развития каждой из стран.

# Государственная политика в области спорта # Олег Матыцын # Фотофакт

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