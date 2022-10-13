Министр спорта России: важно создание условий для диалога, спорт никогда не имел границ

Новости Беларуси. В Минске начался конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Масштабное действо приурочено к 85-летию университета физической культуры. Вот программа мероприятия.

Олег Матыцын, министр спорта России:

Университетское сообщество всегда был интернациональным, и спорт никогда не имел границ. Поэтому создание условий для диалога, а диалог сейчас как никогда важен – обмен опытом будет дополнительным стимулом для развития каждой из стран.