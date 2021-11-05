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«Просто не хватило». Заслуженный тренер по греко-римской борьбе прокомментировал серебро Павла Глинчука на ЧМ

05 ноября 2021 18:38
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Новости Беларуси. Пока в Белграде продолжается чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, белорусский борец Павел Глинчук, завоевав серебро, вернулся на Родину, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробности в материале Анастасии Подлипской.

«Просто не хватило». Заслуженный тренер по греко-римской борьбе прокомментировал серебро Павла Глинчука на ЧМ-1

В схватке за титул нашему соотечественнику в весовой категории до 97 килограммов противостоял россиянин Артур Саргасян. И белорус вынужден был признать преимущество соперника. Но по ходу чемпионата Павел Глинчук побеждал представителей Армении, Финляндии и Венгрии.

«Просто не хватило». Заслуженный тренер по греко-римской борьбе прокомментировал серебро Павла Глинчука на ЧМ-4

Также белорус в 2021 году уже становился бронзовым призером чемпионата мира в Германии, чемпионом мира в Уфе и праздновал викторию на I Играх стран СНГ в Казани. Личный тренер нашего героя высказался о результате.

«Просто не хватило». Заслуженный тренер по греко-римской борьбе прокомментировал серебро Павла Глинчука на ЧМ-7

Михаил Упеньек, заслуженный тренер по греко-римской борьбе:
Очень мощный борец. И эта схватка показала, что у Павла есть мощный характер, он выдержал и выиграл 8:5. Это была схватка. Потом он вышел на венгра. Счастье, что он его сразу положил, а потом просто не хватило. Я бы назвал это хрустальным сосудом, который надо очень аккуратно оберегать, не перегрузить. Это только грамотно работать, чтобы они понимали, что для них делается, и ценили. Чтобы они чувствовали, что все для них, что за ними страна.

«Спортсмен всегда должен быть грамотным». Что говорят о борце Павле Глинчуке в училище олимпийского резерва – читайте здесь.

# Греко-римская борьба # Павел Глинчук # Михаил Упеньек # Анастасия Подлипская # Артур Саргасян # Фотофакт

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