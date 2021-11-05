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ЧЕ по плаванию: Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай пробились в полуфиналы

05 ноября 2021 14:29
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Новости Беларуси. 5 ноября на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани Беларусь представили Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

ЧЕ по плаванию: Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай пробились в полуфиналы-1

В квалификации на 200 метров брассом Шиманович победил в своем заплыве и с пятым результатом вошел в полуфинал. Шкурдай также показала пятый результат в предварительной борьбе на 100 метровке баттерфляем и в вечерней сессии программы поспорит за место в главном старте. Напомним, на форуме у наших пловцов пока одна медаль: серебро у Шимановича.  

# Плавание # Илья Шиманович # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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