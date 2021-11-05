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На чемпионате Беларуси по футболу стартовал 28 тур. «Рух» сыграл с «Витебском»

05 ноября 2021 18:32
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Новости Беларуси. На чемпионате Беларуси по футболу стартует 28 тур. 5 ноября состоялось одно противостояние, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На чемпионате Беларуси по футболу стартовал 28 тур. «Рух» сыграл с «Витебском»-1

«Рух» на своем поле принимал «Витебск». Гости были заряжены на победу, ведь на кону высшая лига. Но и хозяева не могли себе позволить потерять очки, место в тройке сильнейших все еще реально. В первом тайме брестчане вышли вперед, а в конце второго удвоили отрыв. Все усилия «северян» отыграться были напрасны. Итоговый счет – 2:0 в пользу «Руха».

6 ноября состоится еще несколько матчей. БАТЭ будет отстаивать второе место в противостоянии с «Динамо-Минск». А чемпионский «Шахтер» замахнется на рекорд по набранным баллам.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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