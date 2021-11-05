На чемпионате Беларуси по футболу стартовал 28 тур. «Рух» сыграл с «Витебском»

«Рух» на своем поле принимал «Витебск». Гости были заряжены на победу, ведь на кону высшая лига. Но и хозяева не могли себе позволить потерять очки, место в тройке сильнейших все еще реально. В первом тайме брестчане вышли вперед, а в конце второго удвоили отрыв. Все усилия «северян» отыграться были напрасны. Итоговый счет – 2:0 в пользу «Руха».

6 ноября состоится еще несколько матчей. БАТЭ будет отстаивать второе место в противостоянии с «Динамо-Минск». А чемпионский «Шахтер» замахнется на рекорд по набранным баллам.