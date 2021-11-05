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На ЧМ по борьбе Зименкова победила представительницу Германии

05 ноября 2021 14:30
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Новости Беларуси. На чемпионате мира по борьбе до 23 лет, который принимает Сербия, в женском разделе в весовой категории до 72 килограммов наша Анастасия Зименкова смогла воспользоваться вторым шансом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

На ЧМ по борьбе Зименкова победила представительницу Германии-1

Через утешительный поединок, победив представительницу Германии (6:0), будет бороться в вечерней сессии программы в матче за бронзу. Напомним, ранее наша Кристина Сазыкина, не без толики везения, смогла завоевать бронзовую награду. Получив также дополнительный шанс через утешительную встречу, в весовой категории до 59 килограммов белоруска с легкостью продемонстрировала череду приемов и досрочно победила – 10:0. 5 ноября включились в борьбу вольники.  

# Борьба # Анастасия Зименкова # Кристина Сазыкина # Фотофакт

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