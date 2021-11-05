«Спортсмен всегда должен быть грамотным». Что говорят о борце Павле Глинчуке в училище олимпийского резерва

Новости Беларуси. Пока в Белграде продолжается чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, белорусский борец Павел Глинчук, завоевав серебро, вернулся на Родину, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности в материале Анастасии Подлипской.

Наш чемпион достойно проявляет себя не только в спорте. В учебе он всегда успевал выполнять все задания. Замечаний и плохих оценок не было. В 2016 году Павел поступил в 9 класс Минской государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва. В 2021 году окончил второй курс БГУФК, после чего отправился покорять звездный олимп. Но никогда не забывал тех, благодаря кому и стал таким. Глинчук передал пояс и медаль с чемпионата мира в Уфе в музей своей альма-матер.

Дарья Ходанович, заместитель директора по основной деятельности УО МГОСШУОР:

Проходной балл для поступления в училище олимпийского резерва является не ниже шести баллов. Поэтому спортсмен всегда должен быть грамотным и образованным. У Паши не было проблем, он всегда был очень добрым, отзывчивым, вежливым. Никогда не попадался в какие-то замечания, то есть вообще со всех сторон можно только положительно охарактеризовать этого молодого человека.