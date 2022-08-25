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«Просто играть и наслаждаться». Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Кливленде

25 августа 2022 17:54
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Александра Саснович вышла в полуфинал на турнире категории 250 в Кливленде, одолев в двух сетах американку Мэдисон Бренгл – 6:4, 6:1. За возможность выйти в финал белоруска сыграет с сильнейшей из пары Ализе Корне/Чжан Шуай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Просто играть и наслаждаться». Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Кливленде-1

Александра Саснович, полуфиналистка турнира в Кливленде: 
Это действительно был классный матч, я играла здесь очень-очень давно и проиграла. Так что я очень счастлива в моей сегодняшней победе. Я очень хотела выиграть и была сфокусирована, знала, что мне нужно просто играть и наслаждаться игрой. Рада одержать победу, но это всего лишь полуфинал, а победитель турнира это другое. Теперь я хочу показать себя с самой лучшей стороны в полуфинале.  

«Просто играть и наслаждаться». Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Кливленде-4

А вот Илья Ивашко уступил в 1/8 финала на турнире в Уинстон-Сейлеме швейцарцу Марку-Андреа Хуслеру – 6:7, 6:3, 6:7. Таким образом, белорус не смог подтвердить очки за прошлогодний титул. Это негативно скажется на рейтинге Ивашко, он потеряет более 20 позиций и покинет топ-70.  

# Теннис # Марк-Андреа Хуслер # Илья Ивашко # Александра Саснович # Мэдисон Бренгл # Ализе Корне # Чжан Шуай # Фотофакт

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