«Просто играть и наслаждаться». Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Александра Саснович, полуфиналистка турнира в Кливленде:

Это действительно был классный матч, я играла здесь очень-очень давно и проиграла. Так что я очень счастлива в моей сегодняшней победе. Я очень хотела выиграть и была сфокусирована, знала, что мне нужно просто играть и наслаждаться игрой. Рада одержать победу, но это всего лишь полуфинал, а победитель турнира это другое. Теперь я хочу показать себя с самой лучшей стороны в полуфинале.