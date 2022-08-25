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Белорусы привезли 21 награду. Как прошли соревнования в Ханты-Мансийске?

25 августа 2022 13:05
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Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма подвели итоги открытых всероссийских спортивных соревнований «Мы вместе. Спор» и чествовали зимних триумфаторов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы привезли 21 награду. Как прошли соревнования в Ханты-Мансийске?-1

21 награда, 5 наивысшей пробы. Таков медальный багаж белорусских паралимпийцев, лыжников и биатлонистов на этих стартах. Трехкратной чемпионкой стала Валентина Шиц. Светлана Сахоненко победила дважды. Высокую оценку своего труда получили как спортсмены, так и все, кто готовил победителей: тренеры, медики, массажисты и организаторский состав.

Белорусы привезли 21 награду. Как прошли соревнования в Ханты-Мансийске?-4

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Такие решения, которые были приняты Международным паралимпийским комитетом, оказали, может, какое-то негативное влияние, но, слава богу, состоялись игры в Ханты-Мансийске, где приняли участие наши спортсмены вместе с сильнейшими паралимпийцами и Российской Федерации, сумели показать достойный результат.

# Спортивные соревнования # Валентина Шиц # Светлана Сахоненко # Александр Барауля # Фотофакт

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