Белорусы привезли 21 награду. Как прошли соревнования в Ханты-Мансийске?

Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма подвели итоги открытых всероссийских спортивных соревнований «Мы вместе. Спор» и чествовали зимних триумфаторов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

21 награда, 5 наивысшей пробы. Таков медальный багаж белорусских паралимпийцев, лыжников и биатлонистов на этих стартах. Трехкратной чемпионкой стала Валентина Шиц. Светлана Сахоненко победила дважды. Высокую оценку своего труда получили как спортсмены, так и все, кто готовил победителей: тренеры, медики, массажисты и организаторский состав.