Белорусы привезли 21 награду. Как прошли соревнования в Ханты-Мансийске?

Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма подвели итоги открытых всероссийских спортивных соревнований «Мы вместе. Спор» и чествовали зимних триумфаторов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма подвели итоги открытых всероссийских спортивных соревнований «Мы вместе. Спор» и чествовали зимних триумфаторов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
21 награда, 5 наивысшей пробы. Таков медальный багаж белорусских паралимпийцев, лыжников и биатлонистов на этих стартах. Трехкратной чемпионкой стала Валентина Шиц. Светлана Сахоненко победила дважды. Высокую оценку своего труда получили как спортсмены, так и все, кто готовил победителей: тренеры, медики, массажисты и организаторский состав.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Такие решения, которые были приняты Международным паралимпийским комитетом, оказали, может, какое-то негативное влияние, но, слава богу, состоялись игры в Ханты-Мансийске, где приняли участие наши спортсмены вместе с сильнейшими паралимпийцами и Российской Федерации, сумели показать достойный результат.