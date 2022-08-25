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Динара Алимбекова завоевала золото на первом этапе Кубка Содружества в России

25 августа 2022 12:31
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Новости Беларуси. Динара Алимбекова завоевала золотую медаль на первом этапе Кубка Содружества России по летнему биатлону. В расписании соревновательного дня значился спринт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Динара Алимбекова завоевала золото на первом этапе Кубка Содружества в России-1

Несмотря на то, что лидер белорусской команды Динара Алимбекова допустила по одному промаху на каждом из огневых рубежей, спортсменка продемонстрировала отменную скорость и сумела одержать победу на финише, всего на полсекунды опередив россиянку Анастасию Шевченко.

Динара Алимбекова завоевала золото на первом этапе Кубка Содружества в России-4

У мужчин в аналогичной дисциплине лучшему из белорусов Антону Смольскому не хватило секунды до пьедестала. В итоге наш спортсмен занял четвертое место. Победу одержал россиянин Антон Бабиков.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Анастасия Шевченко # Антон Смольский # Антон Бабиков # Фотофакт

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