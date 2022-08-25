Динара Алимбекова завоевала золото на первом этапе Кубка Содружества в России

Новости Беларуси. Динара Алимбекова завоевала золотую медаль на первом этапе Кубка Содружества России по летнему биатлону. В расписании соревновательного дня значился спринт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что лидер белорусской команды Динара Алимбекова допустила по одному промаху на каждом из огневых рубежей, спортсменка продемонстрировала отменную скорость и сумела одержать победу на финише, всего на полсекунды опередив россиянку Анастасию Шевченко.