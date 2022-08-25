Динара Алимбекова: «Я уже выдавала все силы, которые есть. Тело сильно закислилось, но старалась»

В Сочи стартовал летний этап Кубка Содружества по биатлону, в котором принимают участие представители Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый день соревнований без медалей нас не оставил. Золото в спринте завоевала Динара Алимбекова.

Гонка для нашей спортсменки выдалась непростой. Сорокоградусная жара, горный воздух и два штрафных круга – все это не помешало Динаре стать лучшей. Отметим, у занявшей второе место россиянки Анастасии Шевченко, которая финишировала с нулем в активе, белоруска выиграла всего полсекунды.

Динара Алимбекова, победительница спринта:

Тренеры подсказывали информацию. И я уже выдавала все силы, которые есть. Тело сильно закислилось, но старалась. Не думала о секундах с Ириной, потому что, на самом деле, было очень тяжело. У меня даже где-то промелькнула мысль: если она выиграет меня? Это, конечно, очень сильная гонка с ее стороны. Поэтому мысли сегодня были такие тяжелые, хорошо, что более-менее справилась со стрельбой.