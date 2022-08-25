Динара Алимбекова: «Я уже выдавала все силы, которые есть. Тело сильно закислилось, но старалась»
В Сочи стартовал летний этап Кубка Содружества по биатлону, в котором принимают участие представители Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый день соревнований без медалей нас не оставил. Золото в спринте завоевала Динара Алимбекова.
Гонка для нашей спортсменки выдалась непростой. Сорокоградусная жара, горный воздух и два штрафных круга – все это не помешало Динаре стать лучшей. Отметим, у занявшей второе место россиянки Анастасии Шевченко, которая финишировала с нулем в активе, белоруска выиграла всего полсекунды.
Динара Алимбекова, победительница спринта:
Тренеры подсказывали информацию. И я уже выдавала все силы, которые есть. Тело сильно закислилось, но старалась. Не думала о секундах с Ириной, потому что, на самом деле, было очень тяжело. У меня даже где-то промелькнула мысль: если она выиграет меня? Это, конечно, очень сильная гонка с ее стороны. Поэтому мысли сегодня были такие тяжелые, хорошо, что более-менее справилась со стрельбой.
В аналогичной дисциплине среди мужчин лучший результат среди белорусов показал Антон Смольский. Он финишировал на четвертом месте, допустив два промаха. После второй стрельбы наш серебряный призер Пекина уступал 33 секунды третьему месту. Но он отлично проявил себя на заключительном круге и сумел нивелировать отставание. Отметим, был даже шанс взять медаль. Но от бронзы белоруса отделила всего одна секунда. Победителем же гонки стал россиянин Антон Бабиков. Пасьюты у мужчин и женщин состоятся 27 августа.