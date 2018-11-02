«Проработаем все свои ошибки». Баскетболистки «Цмоки» проиграли польской «Висле» в Еврокубке

Новости Беларуси. Женский баскетбольный Еврокубок в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Баскетболистки «Цмоков» принимали соперниц из польской «Вислы».
Новости Беларуси. Женский баскетбольный Еврокубок в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Баскетболистки «Цмоков» принимали соперниц из польской «Вислы».
После выездной победы на старте турнира над турецким «Бешикташем» «драконшам» нужно было доказать, что они неспроста претендуют на звание лидера группы. Но сделать это в противостоянии с краковским клубом изначально виделось очень сложной задачей.
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«Висла» в этом сезоне пыталась прорваться в Евролигу – сильнейший турнир Старого Света, но неудача в квалификации заставила сражаться в Еврокубке ФИБА. В Минск в составе «Вислы» пожаловали и действующие чемпионки женской NBA: Мерседес Рассел и Джордин Кэнада. Звездный дуэт на двоих набросал половину очков «Вислы» и заметно поучаствовал в итоговой победе гостей.
До большого перерыва борьба была равной, а дальше польский клуб вышел вперед. Итоговая победы «Вислы» – 61:56.
Анна Лаппо, игрок БК «Цмоки-Минск»:
Наверное, немножко упустили третий период, дали игрокам выпустить броски. Броски они совершили в положительную сторону. Мы проработаем все свои ошибки.
Следующий еврокубковый матч «Цмоки» проведут 8 ноября с курской «Инвентой».