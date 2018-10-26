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Баскетбол. «Цмоки» одолели «Бешикташ» в первом матче женского Еврокубка

26 октября 2018 07:24
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» выиграли первый матч группового этапа женского баскетбольного Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруски гостили в Турции у «Бешикташа».

Баскетбол. «Цмоки» одолели «Бешикташ» в первом матче женского Еврокубка-1

Первая половина завершилась вничью, после третьей четверти хозяйки вели – плюс пять, но ударная концовка в исполнении «Цмоков» принесла им победу – 68:63.

В следующем матче турнира, который пройдет 1 ноября, наши баскетболистки примут польскую «Вислу».

# Баскетбол # Фотофакт

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