Баскетбол. «Цмоки» одолели «Бешикташ» в первом матче женского Еврокубка

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» выиграли первый матч группового этапа женского баскетбольного Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруски гостили в Турции у «Бешикташа».

Первая половина завершилась вничью, после третьей четверти хозяйки вели – плюс пять, но ударная концовка в исполнении «Цмоков» принесла им победу – 68:63.

В следующем матче турнира, который пройдет 1 ноября, наши баскетболистки примут польскую «Вислу».