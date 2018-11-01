КХЛ. Минское «Динамо» готовится сыграть с китайским «Куньлунем»

В этом сезоне команды еще не пересекались. «Бело-синие» подходят к этому матчу в плохом расположении духа: в пассиве минчан 11 поражений подряд. «Драконы» в последних пяти матчах одержали две победы, зато над грандами КХЛ – ЦСКА и «Ак Барсом».

Напомним, в официальной группе телеканала СТВ «Вконтакте» проводится опрос: «Верите ли Вы, что новый генеральный директор хоккейного минского «Динамо» – Дмитрий Басков – исправит ситуацию в клубе?». Заходите и оставляйте свое мнение. Итоги голосования мы подведем в программе «Неделя спорта» 4 ноября.