Прямой эфир

КХЛ. Минское «Динамо» готовится сыграть с китайским «Куньлунем»

01 ноября 2018 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 1 ноября минское «Динамо» проведет очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперником «зубров» будет китайский «Куньлунь».

КХЛ. Минское «Динамо» готовится сыграть с китайским «Куньлунем»-1

В этом сезоне команды еще не пересекались. «Бело-синие» подходят к этому матчу в плохом расположении духа: в пассиве минчан 11 поражений подряд. «Драконы» в последних пяти матчах одержали две победы, зато над грандами КХЛ – ЦСКА и «Ак Барсом».

Напомним, в официальной группе телеканала СТВ «Вконтакте» проводится опрос: «Верите ли Вы, что новый генеральный директор хоккейного минского «Динамо» – Дмитрий Басков – исправит ситуацию в клубе?». Заходите и оставляйте свое мнение. Итоги голосования мы подведем в программе «Неделя спорта» 4 ноября.

КХЛ. Минское «Динамо» готовится сыграть с китайским «Куньлунем»-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кубок ФИБА: «Цмоки» обыграли кипрский АЕК
31 октября 2018 21:09

Кубок ФИБА: «Цмоки» обыграли кипрский АЕК

«Юность» проиграла «Шахтёру» в хоккейной экстралиге
31 октября 2018 12:42

«Юность» проиграла «Шахтёру» в хоккейной экстралиге

Тандем Морозовой и Аоямы успешно стартовал на турнире «Элит Трофи» в Чжухае
31 октября 2018 12:38

Тандем Морозовой и Аоямы успешно стартовал на турнире «Элит Трофи» в Чжухае