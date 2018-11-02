«На нас давил груз поражений». Игроки ХК «Динамо-Минск» о своём выигрыше в КХЛ после 11 неудачных матчей

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» наконец прервало серию неудач в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После 11 кряду поражений «зубры» добились победы. На льду «Минск-Арены» повержены хоккеисты «Куньлуня».

После невыразительного первого периода минчане взорвались во втором. Открыл счет Лисовец в большинстве, а вскоре цель поразил Хауден. В третьем периоде атакующий напор «зубров» поддержал Буйницкий – 3:0! Верите ли вы, что новый назначенный генеральный директор Дмитрий Басков исправит ситуацию в ХК «Динамо-Минск»? Голосуйте здесь. Гости одну шайбу отквитали, но последнее слово все равно осталось за хоккеистами «Динамо». С близкого расстояния цель поразил Казионов – 4:1 – победа минского клуба.

Денис Казионов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Постарались. Понятно, что на нас давил груз сверху поражений. Надо было как-то переламывать. Мы договорились с ребятами после последнего проигрыша в раздевалке. Вроде как дало результат, как видите.

Дмитрий Буйницкий, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Было очень приятно, когда болельщики все встали, ликовали, кричали «Молодцы – «Динамо». Это очень приятно! Хочется, чтобы постоянно так было. Мы будем всё делать для того, чтобы вернуть трибуны и выигрывать.