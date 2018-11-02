Прямой эфир

«На нас давил груз поражений». Игроки ХК «Динамо-Минск» о своём выигрыше в КХЛ после 11 неудачных матчей

02 ноября 2018 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» наконец прервало серию неудач в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После 11 кряду поражений «зубры» добились победы. На льду «Минск-Арены» повержены хоккеисты «Куньлуня».

«На нас давил груз поражений». Игроки ХК «Динамо-Минск» о своём выигрыше в КХЛ после 11 неудачных матчей-1

«На нас давил груз поражений». Игроки ХК «Динамо-Минск» о своём выигрыше в КХЛ после 11 неудачных матчей-3

После невыразительного первого периода минчане взорвались во втором. Открыл счет Лисовец в большинстве, а вскоре цель поразил Хауден. В третьем периоде атакующий напор «зубров» поддержал Буйницкий – 3:0!

Верите ли вы, что новый назначенный генеральный директор Дмитрий Басков исправит ситуацию в ХК «Динамо-Минск»? Голосуйте здесь

Гости одну шайбу отквитали, но последнее слово все равно осталось за хоккеистами «Динамо». С близкого расстояния цель поразил Казионов – 4:1 – победа минского клуба.

«На нас давил груз поражений». Игроки ХК «Динамо-Минск» о своём выигрыше в КХЛ после 11 неудачных матчей-6

Денис Казионов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Постарались. Понятно, что на нас давил груз сверху поражений. Надо было как-то переламывать. Мы договорились с ребятами после последнего проигрыша в раздевалке. Вроде как дало результат, как видите.

«На нас давил груз поражений». Игроки ХК «Динамо-Минск» о своём выигрыше в КХЛ после 11 неудачных матчей-9

Дмитрий Буйницкий, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Было очень приятно, когда болельщики все встали, ликовали, кричали «Молодцы – «Динамо». Это очень приятно! Хочется, чтобы постоянно так было. Мы будем всё делать для того, чтобы вернуть трибуны и выигрывать.

«На нас давил груз поражений». Игроки ХК «Динамо-Минск» о своём выигрыше в КХЛ после 11 неудачных матчей-12

«На нас давил груз поражений». Игроки ХК «Динамо-Минск» о своём выигрыше в КХЛ после 11 неудачных матчей-14

Следующую игру чемпионата КХЛ «Динамо» также проведет дома. 3 ноября «зубры» встретятся с хоккеистами «Барыса».

«Человек разбирается в хоккее»: юные воспитанники Баскова рассказывают о руководителе

# Хоккей Беларуси # Денис Казионов # Дмитрий Буйницкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гандбол. Сергей Бебешко стал главным тренером румынского ГК «Дунэря»
01 ноября 2018 10:15

Гандбол. Сергей Бебешко стал главным тренером румынского ГК «Дунэря»

КХЛ. Минское «Динамо» готовится сыграть с китайским «Куньлунем»
01 ноября 2018 06:19

КХЛ. Минское «Динамо» готовится сыграть с китайским «Куньлунем»

Кубок ФИБА: «Цмоки» обыграли кипрский АЕК
31 октября 2018 21:09

Кубок ФИБА: «Цмоки» обыграли кипрский АЕК