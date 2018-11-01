Гандбол. Сергей Бебешко стал главным тренером румынского ГК «Дунэря»

Сергей Бебешко стал главным тренером румынского гандбольного клуба «Дунэря», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Трудовое соглашение украинского специалиста рассчитано до 30 июня 2019 года.

В чемпионате Румынии команда набрала 12 очков после семи сыгранных встреч. Предполагается, что тренер будет совмещать работу и в клубе, и в сборной Украины.

Напомним, что Сергей Бебешко с 2015 года возглавлял брестский БГК. Под его руководством «синие» неоднократно выигрывали чемпионат и Кубок Беларуси.