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Гандбол. Сергей Бебешко стал главным тренером румынского ГК «Дунэря»

01 ноября 2018 10:15
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Сергей Бебешко стал главным тренером румынского гандбольного клуба «Дунэря», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Трудовое соглашение украинского специалиста рассчитано до 30 июня 2019 года.

Гандбол. Сергей Бебешко стал главным тренером румынского ГК «Дунэря»-1

В чемпионате Румынии команда набрала 12 очков после семи сыгранных встреч. Предполагается, что тренер будет совмещать работу и в клубе, и в сборной Украины.

Напомним, что Сергей Бебешко с 2015 года возглавлял брестский БГК. Под его руководством «синие» неоднократно выигрывали чемпионат и Кубок Беларуси.

Гандбол. Сергей Бебешко стал главным тренером румынского ГК «Дунэря»-4

Гандбол. Сергей Бебешко стал главным тренером румынского ГК «Дунэря»-6

# Гандбол # Сергей Бебешко # Фотофакт

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