Проект ПСК «Спорт для всех» открыл новую многофункциональную площадку в Витебске
В Витебске открыли новую многофункциональную площадку. Объект появился благодаря республиканскому социальному проекту по поддержке спорта и здорового образа жизни Президентского спортивного клуба «Спорт для всех», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Жители и гости города уже успели его по достоинству оценить.
Дмитрий Лукашенко, председатель Центрального совета Президентского спортивного клуба:
Открытие площадки многофункциональной, спортивной, я думаю, это не самое главное. Самое главное, чтобы этот объект стал центром притяжения как можно больше местных жителей.
Комплекс предназначен для выполнения различных упражнений и включает в себя баскетбольную площадку, пресс-брусья, рукоход, шведскую лестницу, турники и зону для людей с ограниченными возможностями. Спортивная локация с современным покрытием и тренажерами расположилась на берегу Западной Двины по улице Генерала Белобородова. Укрепить свое здоровье и заняться физкультурой на свежем воздухе в любое время может каждый желающий.
Алексей Протас, игрок клуба НХЛ «Вашингтон»:
На самом деле очень здорово, что у нас открываются такие спортивные сооружения. Это очень здорово. И что все у большего количества людей есть возможность заниматься спортом в открытом доступе, приходить. Хотел бы, чтобы побольше людей у нас были, скажем так, спортивные и здоровые. Это самое главное. Конечно, здесь есть все, я уверен, чтобы быть спортивным, быть подтянутым.
Приходите обязательно сюда заниматься. Тут даря очень крутые подарки и здесь очень весело. Настроение, опять же, повторяюсь, очень крутое и суперское.
Сюда можно приходить и заниматься баскетболом, гулять, тренироваться, и просто хорошо проводить время.
Открытие комплекса стало настоящим праздником. Яркие эмоции подарили и выступления творческих коллективов, встреча с титулованными спортсменами, пиротехническое шоу. Всего в рамках проекта «Спорт для всех» до конца 2024 года в разных регионах Беларуси планируют запустить еще 27 площадок.