Проект ПСК «Спорт для всех» открыл новую многофункциональную площадку в Витебске

В Витебске открыли новую многофункциональную площадку. Объект появился благодаря республиканскому социальному проекту по поддержке спорта и здорового образа жизни Президентского спортивного клуба «Спорт для всех», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Жители и гости города уже успели его по достоинству оценить.

Дмитрий Лукашенко, председатель Центрального совета Президентского спортивного клуба:

Открытие площадки многофункциональной, спортивной, я думаю, это не самое главное. Самое главное, чтобы этот объект стал центром притяжения как можно больше местных жителей.

Комплекс предназначен для выполнения различных упражнений и включает в себя баскетбольную площадку, пресс-брусья, рукоход, шведскую лестницу, турники и зону для людей с ограниченными возможностями. Спортивная локация с современным покрытием и тренажерами расположилась на берегу Западной Двины по улице Генерала Белобородова. Укрепить свое здоровье и заняться физкультурой на свежем воздухе в любое время может каждый желающий.

Алексей Протас, игрок клуба НХЛ «Вашингтон»:

На самом деле очень здорово, что у нас открываются такие спортивные сооружения. Это очень здорово. И что все у большего количества людей есть возможность заниматься спортом в открытом доступе, приходить. Хотел бы, чтобы побольше людей у нас были, скажем так, спортивные и здоровые. Это самое главное. Конечно, здесь есть все, я уверен, чтобы быть спортивным, быть подтянутым.

Приходите обязательно сюда заниматься. Тут даря очень крутые подарки и здесь очень весело. Настроение, опять же, повторяюсь, очень крутое и суперское. Сюда можно приходить и заниматься баскетболом, гулять, тренироваться, и просто хорошо проводить время.