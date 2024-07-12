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Анна Петруцкая выиграла вторую медаль на первенстве России по плаванию

12 июля 2024 12:34
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Вторую медаль выиграла Анна Петруцкая на первенстве России по плаванию, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Анна Петруцкая выиграла вторую медаль на первенстве России по плаванию-1

На сей раз отечественная спортсменка отличилась на дистанции 100 метров брассом. По ходу заплыва белоруска не была в лидерах. Однако на финише сумела опередить конкуренток и обзавестись серебром. Напомним, двумя днями ранее Петруцкая завоевала бронзу на 200-метровке.

Сегодня на первенстве России будут разыграны заключительные комплекты наград.

# Плавание # Анна Петруцкая

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