Анна Петруцкая выиграла вторую медаль на первенстве России по плаванию

Вторую медаль выиграла Анна Петруцкая на первенстве России по плаванию, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз отечественная спортсменка отличилась на дистанции 100 метров брассом. По ходу заплыва белоруска не была в лидерах. Однако на финише сумела опередить конкуренток и обзавестись серебром. Напомним, двумя днями ранее Петруцкая завоевала бронзу на 200-метровке.