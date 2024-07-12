Велоспорт. Итоги второго этапа многодневки «Тур России»

Белорусские велосипедисты продолжают бороться за призовые места многодневки «Тур России», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

По итогам второго этапа, который представлял собой групповую велогонку на 126 километров, лучшее время дня показал представитель клуба «Минск» – Сташ Мамыр. Завтра, 13 июля, в программе дистанция протяженностью 120 километров.