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Тандем Дедков и Петрушко вышли в плей-офф открытого Кубка России по пляжному волейболу

12 июля 2024 14:21
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В Санкт-Петербурге продолжается финал открытого Кубка России по пляжному волейболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Тандем Дедков и Петрушко вышли в плей-офф открытого Кубка России по пляжному волейболу-1

Сегодня сильнейший дуэт страны Александр Дедков и Павел Петрушко встречались с представителями «Зенита-2» – Александром Мартыненко и Егором Жаровиным. Борьба получилась упорной. Первый сет наши парни оставили за собой – 24:22, во втором сильнее были уже оппоненты – 21:18. А в третьей и решающей партии удача вновь оказалась на стороне отечественного тандема – 15:13. Как итог – победа и путевка в плей-офф турнира с первого места в группе. Еще один белорусский тандем Никита Коновалов и Дмитрий Майоренко борьбу на турнире завершили.

# Волейбол # Александр Дедков # Павел Петрушко

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