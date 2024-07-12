Тандем Дедков и Петрушко вышли в плей-офф открытого Кубка России по пляжному волейболу

Сегодня сильнейший дуэт страны Александр Дедков и Павел Петрушко встречались с представителями «Зенита-2» – Александром Мартыненко и Егором Жаровиным. Борьба получилась упорной. Первый сет наши парни оставили за собой – 24:22, во втором сильнее были уже оппоненты – 21:18. А в третьей и решающей партии удача вновь оказалась на стороне отечественного тандема – 15:13. Как итог – победа и путевка в плей-офф турнира с первого места в группе. Еще один белорусский тандем Никита Коновалов и Дмитрий Майоренко борьбу на турнире завершили.