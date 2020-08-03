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Призёр ЧБ по гребле на байдарках и каноэ рассказал, как расслабляется после заездов

03 августа 2020 19:18
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Новости Беларуси. В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Всего было разыграно 16 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Призёр ЧБ по гребле на байдарках и каноэ рассказал, как расслабляется после заездов-1

Каноист Максим Петров на этом чемпионате впервые для себя поучаствовал практически во всех дистанциях, которые есть в каноэ. Несмотря на россыпь медалей разного достоинства, спортсмен признался, что не совсем остался доволен результатами.

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Призёр ЧБ по гребле на байдарках и каноэ рассказал, как расслабляется после заездов-4

Максим привлек внимание нашей съемочной группы своим необычным способом расслабления после заездов. Каноист привез с собой в Заславль электросамокат.

Призёр ЧБ по гребле на байдарках и каноэ рассказал, как расслабляется после заездов-7

Максим Петров, призер чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Ты выходишь, ты злой. Не пойдешь же к кому-то там ругаться, еще что-то. Сел на самокат. Круг (6 километров) проехал. То есть вот эта скорость, наушнички одел, музыка, релакс. Обдумал: завтра попробую, сяду, проеду еще лучше.

# Гребля # Максим Петров # Фотофакт

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