Призёр ЧБ по гребле на байдарках и каноэ рассказал, как расслабляется после заездов

Новости Беларуси. В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Всего было разыграно 16 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Каноист Максим Петров на этом чемпионате впервые для себя поучаствовал практически во всех дистанциях, которые есть в каноэ. Несмотря на россыпь медалей разного достоинства, спортсмен признался, что не совсем остался доволен результатами. Геннадий Галицкий о ЧБ по гребле: слишком сильный встречный ветер, поэтому о быстрых секундах речи не идёт

Максим привлек внимание нашей съемочной группы своим необычным способом расслабления после заездов. Каноист привез с собой в Заславль электросамокат.