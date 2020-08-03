Призёр ЧБ по гребле на байдарках и каноэ рассказал, как расслабляется после заездов

Новости Беларуси. В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Всего было разыграно 16 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Всего было разыграно 16 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Каноист Максим Петров на этом чемпионате впервые для себя поучаствовал практически во всех дистанциях, которые есть в каноэ. Несмотря на россыпь медалей разного достоинства, спортсмен признался, что не совсем остался доволен результатами.
Геннадий Галицкий о ЧБ по гребле: слишком сильный встречный ветер, поэтому о быстрых секундах речи не идёт
Максим привлек внимание нашей съемочной группы своим необычным способом расслабления после заездов. Каноист привез с собой в Заславль электросамокат.
Максим Петров, призер чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Ты выходишь, ты злой. Не пойдешь же к кому-то там ругаться, еще что-то. Сел на самокат. Круг (6 километров) проехал. То есть вот эта скорость, наушнички одел, музыка, релакс. Обдумал: завтра попробую, сяду, проеду еще лучше.