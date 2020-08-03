Илья Карнаухов о ЧБ по лёгкой атлетике: «Вторая победа на чемпионате, я мегадоволен»

Новости Беларуси. Очередной национальный рекорд был установлен на чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике – турнир завершился в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В последний день высшее достижение в прыжках с шестом обновила Ирина Жук. Отныне ориентир для остальных – 4 метра и 72 сантиметра.

Илья Карнаухов, победитель чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге на 800 метров:

Сегодня ставил цель показать результат, но не совсем получилось. Но это победа, вторая победа на чемпионате, я мегадоволен. Золотой дубль на таких дистанциях, где высокая конкуренция – это хорошо, это здорово.