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Победительница Кубка Беларуси по троеборью: больше всего я волновалась за кросс, потому что на лошади тяжело прыгать канаву

01 августа 2020 20:49
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Новости Беларуси. В Ратомке завершился Кубок Беларуси по троеборью памяти Героя Советского Союза Льва Доватора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победительница Кубка Беларуси по троеборью: больше всего я волновалась за кросс, потому что на лошади тяжело прыгать канаву-1

Финальный день был полностью посвящен конкуру. Так, лучшей в категории одна звезда стала Наталья Басалыга верхом на лошади Просьба, в программе две звезды не было равных Александру Фоминову на Инджое, в соревнованиях три звезды победил Виталий Курильчик с Диал Апом, а в самой сложной программе – четыре звезды – победу праздновала Марина Иванова и ее Дионис.

Победительница Кубка Беларуси по троеборью: больше всего я волновалась за кросс, потому что на лошади тяжело прыгать канаву-4

Наталья Басалыга, победительница Кубка Беларуси памяти Льва Доватора:
Я очень довольна, что смогла улучшить свой предыдущий результат, показать на кроссе и конкуре, чисто проехать и улучшить свою езду. Больше всего я заволновалась за кросс, потому что лошадь, на которой я сейчас езжу Просьба очень тяжело на ней прыгать канаву. И я очень волновалась за это препятствие, но все получилось.

Победительница Кубка Беларуси по троеборью: больше всего я волновалась за кросс, потому что на лошади тяжело прыгать канаву-7

На следующей неделе, 5 августа, начнется чемпионат Беларуси по выездке.

# Конный спорт # Наталья Басалыга # Александр Фоминов # Виталий Курильчик # Марина Иванова # Фотофакт

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