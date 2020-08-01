Победительница Кубка Беларуси по троеборью: больше всего я волновалась за кросс, потому что на лошади тяжело прыгать канаву

Финальный день был полностью посвящен конкуру. Так, лучшей в категории одна звезда стала Наталья Басалыга верхом на лошади Просьба, в программе две звезды не было равных Александру Фоминову на Инджое, в соревнованиях три звезды победил Виталий Курильчик с Диал Апом, а в самой сложной программе – четыре звезды – победу праздновала Марина Иванова и ее Дионис.

Наталья Басалыга, победительница Кубка Беларуси памяти Льва Доватора:

Я очень довольна, что смогла улучшить свой предыдущий результат, показать на кроссе и конкуре, чисто проехать и улучшить свою езду. Больше всего я заволновалась за кросс, потому что лошадь, на которой я сейчас езжу – Просьба – очень тяжело на ней прыгать канаву. И я очень волновалась за это препятствие, но все получилось.