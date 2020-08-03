Геннадий Галицкий о ЧБ по гребле: слишком сильный встречный ветер, поэтому о быстрых секундах речи не идёт

Новости Беларуси. В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Всего было разыграно 16 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Всего было разыграно 16 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финальный день в решающих стартах женских байдарок-двоек на 200 метров не было равных Маргарите Махневой и Марине Литвинчук.
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Эти спортсменки тренируются под руководством Геннадия Галицкого. Специалист отметил, что для его подопечных главной целью чемпионата стало само участие, поскольку из-за пандемии соревновательного опыта атлетам не хватало. Также тренер остался доволен и выступлением молодежи.
Геннадий Галицкий, главный тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Подвели итоги этого года, работы. Хорошие результаты показали. Жаль, конечно, что слишком сильный встречный ветер, поэтому о быстрых секундах речи и не идет. Но все выступления за последние годы на международной арене показывают, что у нас боеспособная команда, готовая достойно выступить на Олимпиаде.
Отметим, из-за эпидемиологической обстановки чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ проходил без зрителей на трибунах.