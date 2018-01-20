«Такие поступки способны делать только сильные спортсмены». Домрачева завоевала бронзу в гонке преследования в Антхольце

Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Белоруска стартовала четвертой и первый огневой рубеж покинула в качестве лидера. На четвертом огневом рубеже Дарья допустила один промах.

На видеоповторе можно рассмотреть, что в борьбе Домрачева наступила на палку Вирер, поэтому не стала ее обгонять. Белоруску в социальных сетях поздравляют болельщики. Дарью благодарят за «честность и благородство».

«Молодец! Правильно сделала. Такие поступки способны делать только сильные спортсмены».

«Даша доказала всем, кто королева Биатлона».



«Даша – честная спортсменка, это главное в человеке, за что я ее уважаю и более за нее уже много лет».

«Все по-честному. Дарье респект».