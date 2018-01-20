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«Такие поступки способны делать только сильные спортсмены». Домрачева завоевала бронзу в гонке преследования в Антхольце

20 января 2018 13:20
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Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Белоруска стартовала четвертой и первый огневой рубеж покинула в качестве лидера. На четвертом огневом рубеже Дарья допустила один промах.

«Такие поступки способны делать только сильные спортсмены». Домрачева завоевала бронзу в гонке преследования в Антхольце -1



Интрига, какую медаль выиграет Домрачева – серебро или бронзу, – разрешилась буквально на последних секундах. На финише Дарья пропустила вперед итальянку Доротею Вирер.

Биатлонный Fair-Play Дарьи Домрачевой – так уже назвали поступок нашей биатлонистки.

«Такие поступки способны делать только сильные спортсмены». Домрачева завоевала бронзу в гонке преследования в Антхольце -4

На видеоповторе можно рассмотреть, что в борьбе Домрачева наступила на палку Вирер, поэтому не стала ее обгонять. Белоруску в социальных сетях поздравляют болельщики. Дарью благодарят за «честность и благородство».

«Молодец! Правильно сделала. Такие поступки способны делать только сильные спортсмены».

«Даша доказала всем, кто королева Биатлона».

«Даша – честная спортсменка, это главное в человеке, за что я ее уважаю и более за нее уже много лет».

«Все по-честному. Дарье респект».

«Такие поступки способны делать только сильные спортсмены». Домрачева завоевала бронзу в гонке преследования в Антхольце -7


Фото: vk.com/bi_athlon

Во время короткого интервью после гонки Дарья рассказала, что произошло на подходе к финишному створу.

Дарья Домрачева:
Наступила на палку Доротее в финишном створе, она ее потеряла. На мой взгляд, было бы нечестно бороться на финишной прямой со спортсменом, который потерял палку по моей вине.

Гонку преследования в Антхольце выиграла Лаура Дальмайер из Германии.

# Биатлон # Дарья Домрачева

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