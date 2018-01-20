«Такие поступки способны делать только сильные спортсмены». Домрачева завоевала бронзу в гонке преследования в Антхольце

Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Белоруска стартовала четвертой и первый огневой рубеж покинула в качестве лидера. На четвертом огневом рубеже Дарья допустила один промах.
Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Белоруска стартовала четвертой и первый огневой рубеж покинула в качестве лидера. На четвертом огневом рубеже Дарья допустила один промах.
Интрига, какую медаль выиграет Домрачева – серебро или бронзу, – разрешилась буквально на последних секундах. На финише Дарья пропустила вперед итальянку Доротею Вирер.
Биатлонный Fair-Play Дарьи Домрачевой – так уже назвали поступок нашей биатлонистки.
На видеоповторе можно рассмотреть, что в борьбе Домрачева наступила на палку Вирер, поэтому не стала ее обгонять. Белоруску в социальных сетях поздравляют болельщики. Дарью благодарят за «честность и благородство».
«Молодец! Правильно сделала. Такие поступки способны делать только сильные спортсмены».
«Даша доказала всем, кто королева Биатлона».
«Даша – честная спортсменка, это главное в человеке, за что я ее уважаю и более за нее уже много лет».
«Все по-честному. Дарье респект».
Фото: vk.com/bi_athlon
Во время короткого интервью после гонки Дарья рассказала, что произошло на подходе к финишному створу.
Дарья Домрачева:
Наступила на палку Доротее в финишном створе, она ее потеряла. На мой взгляд, было бы нечестно бороться на финишной прямой со спортсменом, который потерял палку по моей вине.
Гонку преследования в Антхольце выиграла Лаура Дальмайер из Германии.