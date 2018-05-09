9 мая сборная Беларуси сыграет с Швейцарией на ЧМ по хоккею

Новости Беларуси. 9 мая сборная Беларуси проведет четвертый матч на чемпионате мира по хоккею.

Соперниками нашей команды станет сборная Швейцарии. Матч начнется в 17:15 по белорусскому времени.

Напомним, что три предыдущих матча против Швеции, Франции и России белорусская сборная проиграла. Накануне главный тренер сборной Дэйв Льюис покинул свой пост, вслед за ним тренерский штаб покинул Андрей Мезин.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Пушков – здесь подробнее.

Ранее хоккеисты из Швейцарии обыграли команды Австрии и Словакии, а уступили сборной Чехии.