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9 мая сборная Беларуси сыграет с Швейцарией на ЧМ по хоккею

09 мая 2018 09:32
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Новости Беларуси. 9 мая сборная Беларуси проведет четвертый матч на чемпионате мира по хоккею. 

Соперниками нашей команды станет сборная Швейцарии. Матч начнется в 17:15 по белорусскому времени. 

Напомним, что три предыдущих матча против Швеции, Франции и России белорусская сборная проиграла. Накануне главный тренер сборной Дэйв Льюис покинул свой пост, вслед за ним тренерский штаб покинул Андрей Мезин. 

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Ранее хоккеисты из Швейцарии обыграли команды Австрии и Словакии, а уступили сборной Чехии. 

# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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