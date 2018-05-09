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5:2. Сборная Беларуси проиграла Швейцарии на ЧМ по хоккею

09 мая 2018 16:46
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Новости Беларуси. 9 мая состоялся четвертый матч сборной Беларуси в рамках чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Соперником нашей команды стала сборная Швейцарии.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу противника.

У белорусской команды шайбы забросили Платт и Павлович.

У сборной Швейцарии в первом периоде отличились – Вермин и Андригетто, во втором – Вермин, а в третьем – Корви и Майер.

Три первых матча на турнире против Швеции, Франции и России белорусская сборная проиграла. 8 мая стало известно, что главный тренер сборной Беларуси – Дэйв Льюис – покинул свой пост (читать далее).

Вслед за Льюисом тренерский штаб покинул Андрей Мезин. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Пушков.

# Чемпионат мира по хоккею

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