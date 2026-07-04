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Белорусы выиграли 11 медалей в первый день международного турнира по легкой атлетике

04 июля 2026 12:01
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Белорусы выиграли 11 медалей в первый день международного турнира по легкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четырежды соотечественники поднимались на высшую ступень пьедестала. Победу в мужском метании копья одержал Алексей Котковец, у женщин дальше всех снаряд отправила Татьяна Холодович. В беге на 400 метров у девушек лучший результат показала Екатерина Живаева, а на мужской стометровке первенствовал Максим Граборенко. Также в копилке белорусской команды – четыре серебра и три бронзы. 

# Легкая атлетика

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