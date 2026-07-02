Привел команду по пляжному футболу к мировым вершинам – о белорусских спортсменах поговорили с Николасом Альварадо

2 июля Международный день спортивного журналиста. Мы немножко попробуем себя в этой роли. Поговорим с человеком, который привел белорусскую команду по пляжному футболу к мировым вершинам, несмотря на то, что в Беларуси нет пока ни моря такого огромного, настоящего, ни пляжного климата. Хотя с последним я бы поспорил в эти самые дни.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу.
Александр Стасевич, ведущий:
Мы поздравляем вас. Вы выбраны лучшим тренером мира. Это большое достижение. Изменилось как-то восприятие вашей работы после этого?
Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:
Безусловно, очень приятно получить премию такого масштаба. Но я бы хотел подчеркнуть, что хоть эта премия является индивидуальной, скорее подчеркивает нашу коллективную работу. Тот труд, который мы проделали все вместе с командой, федерацией, всеми, кто стоит за этим результатом. Если говорить о том, что поменялось после того, как я выиграл эту премию, то ничего. Единственное, что стандарты стали еще выше, потому что теперь нужно работать еще усерднее и доказывать еще больше, что эта премия заслужена.
Александр Стасевич:
Под вашим руководством сборная Беларуси добилась исторических успехов, в том числе серебро на чемпионате мира. Каким был этот путь нашей сборной?
Николас Альварадо:
Это был сложный путь, это был долгий путь. То, о чем я говорил, за ним стоит, за этим успехом огромная работа, проделанная абсолютно каждым, кто был вовлечен в этот процесс. Естественно, игроки, тренерский штаб, федерация и многие причастные к этому успеху. Я очень рад, что мы смогли доказать, смогли воплотить наши мечты в жизнь. Кроме того, игроки, которые во время этого долгого пути были вместе с командой, выросли в психологическом плане, получили очень важный опыт, очень важные навыки. Которые позволили нам сначала заслужить громкое имя среди топовых команд европейского пляжного футбола, а теперь закрепиться в топе мировых команд, мировых сборных в этом прекрасном виде спорта.
Юрий Царев, ведущий:
Вы как-то сказали, что ваша мечта – привести сборную Беларуси к титулу чемпионов мира. Какими качествами обладают белорусские спортсмены, талантами или, может быть, потенциалом для того, чтобы достичь этой цели?
Николас Альварадо:
Ничего не поменялось. Это по-прежнему моя цель. Я уверен, что мы сможем ее достичь, сделав все возможное сейчас на подготовительном пути к данным победам. Что касается качеств, это все качества – ментальность, трудолюбие, жажда доказывать и побеждать. Я будучи игроком, даже играя против белорусской команды, всегда страдал из-за этого. Потому как игроки всегда выходили с огнем в глазах, желали доказывать, работать. Их интенсивность, скорость, умения меня всегда поражали. Сейчас работая с ними, безусловно, я это продолжаю отмечать и замечать. Если мне нужно выбрать только одну какую-то черту, которая для меня выделяет белорусских спортсменов – это менталитет победителей. Эта ментальность с которой они действительно готовы выходить каждый матч.
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