Привел команду по пляжному футболу к мировым вершинам – о белорусских спортсменах поговорили с Николасом Альварадо

2 июля Международный день спортивного журналиста. Мы немножко попробуем себя в этой роли. Поговорим с человеком, который привел белорусскую команду по пляжному футболу к мировым вершинам, несмотря на то, что в Беларуси нет пока ни моря такого огромного, настоящего, ни пляжного климата. Хотя с последним я бы поспорил в эти самые дни.

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

Безусловно, очень приятно получить премию такого масштаба. Но я бы хотел подчеркнуть, что хоть эта премия является индивидуальной, скорее подчеркивает нашу коллективную работу. Тот труд, который мы проделали все вместе с командой, федерацией, всеми, кто стоит за этим результатом. Если говорить о том, что поменялось после того, как я выиграл эту премию, то ничего. Единственное, что стандарты стали еще выше, потому что теперь нужно работать еще усерднее и доказывать еще больше, что эта премия заслужена.

Александр Стасевич:

Под вашим руководством сборная Беларуси добилась исторических успехов, в том числе серебро на чемпионате мира. Каким был этот путь нашей сборной?

Николас Альварадо:

Это был сложный путь, это был долгий путь. То, о чем я говорил, за ним стоит, за этим успехом огромная работа, проделанная абсолютно каждым, кто был вовлечен в этот процесс. Естественно, игроки, тренерский штаб, федерация и многие причастные к этому успеху. Я очень рад, что мы смогли доказать, смогли воплотить наши мечты в жизнь. Кроме того, игроки, которые во время этого долгого пути были вместе с командой, выросли в психологическом плане, получили очень важный опыт, очень важные навыки. Которые позволили нам сначала заслужить громкое имя среди топовых команд европейского пляжного футбола, а теперь закрепиться в топе мировых команд, мировых сборных в этом прекрасном виде спорта.

Юрий Царев, ведущий:

Вы как-то сказали, что ваша мечта – привести сборную Беларуси к титулу чемпионов мира. Какими качествами обладают белорусские спортсмены, талантами или, может быть, потенциалом для того, чтобы достичь этой цели?