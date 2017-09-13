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«Принять прохладный душ, попить тёплую воду»: как готовиться к пробежке?

13 сентября 2017 13:22
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Бег  –  это модно.  Бег – это просто. Бег – это  здорово.  И  бегать – это почти как ходить, кажется – умеет каждый. Но всё же, даже когда энтузиазм велик, выходить на настоящую спортивную дистанцию без подготовки не стоит.

Хотите бежать марафон – подумайте об этом заранее.

«Принять прохладный душ, попить тёплую воду»: как готовиться к пробежке? -1


В среднем, около 12 недель понадобится, чтобы выйти на дистанцию  и почувствовать себя настоящим спортсменом, рассказали в программе «Большой завтрак».

Александр Кругленя, главный тренер клуба бега, кандидат в мастера спорта в марафонском беге:
Если человек ни разу не бегал, то он будет бегать три раза в неделю в начале.

И я даю нагрузку – 10 минут всего бега. Всё остальное время занимают упражнения.

«Принять прохладный душ, попить тёплую воду»: как готовиться к пробежке? -4

Это упражнения технического плана – как правильно бегать. Упражнения общефизические – отжимания, делать упражнения на пресс, на всё тело, чтобы крепкое было, и потом делаем стретчинг в конце тренировки. И потом, с течением времени, когда тело готово, мы добавляем нагрузку бегового плана.
Чтобы  бегать – Вам не нужно ничего, кроме желания и пары кроссовок. Однако не будем забывать и о правильной технике. Здесь не лишним будет совет профессионального тренера. За этим советом можно отправиться в спортзал, а можно – в Интернет.  Единственное условие – отнеситесь внимательно к источнику информации, особенно, когда изучаете что-то самостоятельно.

Советам на форумах предпочтите видеоуроки опытных спортсменов.

«Принять прохладный душ, попить тёплую воду»: как готовиться к пробежке? -7


А вооружившись знаниями – просто найдите время, и начинайте бегать.

Александр Кругленя, главный тренер клуба бега, кандидат в мастера спорта в марафонском беге:
Нужно бегать в любое время. Но, если есть выбор, то лучшее время – это, когда тренируются спортсмены профессиональные. Они – у нас, в Беларуси – тренируются где-то с 10.00 до 12.00. Или с 9.00 до 11.00. И вечером – либо с 16.00 до 18.00, либо с 17.00 до 19.00. Но это не всегда получается.

Поэтому бегать можно в любое время.

«Принять прохладный душ, попить тёплую воду»: как готовиться к пробежке? -10

Ещё один важный момент – выходя на пробежку, не забывать о грамотном режиме не только движения, но и питания.
Александр Кругленя, главный тренер клуба бега, кандидат в мастера спорта в марафонском беге:
С утра лучше перед тем, как бегать, можно принять душ прохладный. Можно умыться, попить воду тёплую обязательно, можно пару ложек меда – чтобы не на совсем голодный желудок. Одеться – это пройдёт минут 15, и организм проснётся.

Выйти на улицу, пять минут пройти и потом пробежаться.

Кстати, для настоящего любителя бега плохая погода – не повод отказываться от выхода на дорожку.

Александр Кругленя, главный тренер клуба бега, кандидат в мастера спорта в марафонском беге:
Правильно одеваться, правильно обуваться. Просто хотеть это делать – и тогда нет преград.

Тренер Вика Свит: «60-70% успеха – то, что мы кушаем. Если не налажен режим правильного питания, результата не будет»

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