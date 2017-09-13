«Принять прохладный душ, попить тёплую воду»: как готовиться к пробежке?
Бег – это модно. Бег – это просто. Бег – это здорово. И бегать – это почти как ходить, кажется – умеет каждый. Но всё же, даже когда энтузиазм велик, выходить на настоящую спортивную дистанцию без подготовки не стоит.
Хотите бежать марафон – подумайте об этом заранее.
В среднем, около 12 недель понадобится, чтобы выйти на дистанцию и почувствовать себя настоящим спортсменом, рассказали в программе «Большой завтрак».
Александр Кругленя, главный тренер клуба бега, кандидат в мастера спорта в марафонском беге:
Если человек ни разу не бегал, то он будет бегать три раза в неделю в начале.
И я даю нагрузку – 10 минут всего бега. Всё остальное время занимают упражнения.
Это упражнения технического плана – как правильно бегать. Упражнения общефизические – отжимания, делать упражнения на пресс, на всё тело, чтобы крепкое было, и потом делаем стретчинг в конце тренировки. И потом, с течением времени, когда тело готово, мы добавляем нагрузку бегового плана.
Чтобы бегать – Вам не нужно ничего, кроме желания и пары кроссовок. Однако не будем забывать и о правильной технике. Здесь не лишним будет совет профессионального тренера. За этим советом можно отправиться в спортзал, а можно – в Интернет. Единственное условие – отнеситесь внимательно к источнику информации, особенно, когда изучаете что-то самостоятельно.
Советам на форумах предпочтите видеоуроки опытных спортсменов.
А вооружившись знаниями – просто найдите время, и начинайте бегать.
Александр Кругленя, главный тренер клуба бега, кандидат в мастера спорта в марафонском беге:
Нужно бегать в любое время. Но, если есть выбор, то лучшее время – это, когда тренируются спортсмены профессиональные. Они – у нас, в Беларуси – тренируются где-то с 10.00 до 12.00. Или с 9.00 до 11.00. И вечером – либо с 16.00 до 18.00, либо с 17.00 до 19.00. Но это не всегда получается.
Поэтому бегать можно в любое время.
Ещё один важный момент – выходя на пробежку, не забывать о грамотном режиме не только движения, но и питания.
Александр Кругленя, главный тренер клуба бега, кандидат в мастера спорта в марафонском беге:
С утра лучше перед тем, как бегать, можно принять душ прохладный. Можно умыться, попить воду тёплую обязательно, можно пару ложек меда – чтобы не на совсем голодный желудок. Одеться – это пройдёт минут 15, и организм проснётся.
Выйти на улицу, пять минут пройти и потом пробежаться.
Кстати, для настоящего любителя бега плохая погода – не повод отказываться от выхода на дорожку.
Александр Кругленя, главный тренер клуба бега, кандидат в мастера спорта в марафонском беге:
Правильно одеваться, правильно обуваться. Просто хотеть это делать – и тогда нет преград.
Тренер Вика Свит: «60-70% успеха – то, что мы кушаем. Если не налажен режим правильного питания, результата не будет»
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