«Принять прохладный душ, попить тёплую воду»: как готовиться к пробежке?

Бег – это модно. Бег – это просто. Бег – это здорово. И бегать – это почти как ходить, кажется – умеет каждый. Но всё же, даже когда энтузиазм велик, выходить на настоящую спортивную дистанцию без подготовки не стоит. Хотите бежать марафон – подумайте об этом заранее.



В среднем, около 12 недель понадобится, чтобы выйти на дистанцию и почувствовать себя настоящим спортсменом, рассказали в программе «Большой завтрак».

Александр Кругленя, главный тренер клуба бега, кандидат в мастера спорта в марафонском беге:

Если человек ни разу не бегал, то он будет бегать три раза в неделю в начале. И я даю нагрузку – 10 минут всего бега. Всё остальное время занимают упражнения.

Это упражнения технического плана – как правильно бегать. Упражнения общефизические – отжимания, делать упражнения на пресс, на всё тело, чтобы крепкое было, и потом делаем стретчинг в конце тренировки. И потом, с течением времени, когда тело готово, мы добавляем нагрузку бегового плана.

Чтобы бегать – Вам не нужно ничего, кроме желания и пары кроссовок. Однако не будем забывать и о правильной технике. Здесь не лишним будет совет профессионального тренера. За этим советом можно отправиться в спортзал, а можно – в Интернет. Единственное условие – отнеситесь внимательно к источнику информации, особенно, когда изучаете что-то самостоятельно.

Советам на форумах предпочтите видеоуроки опытных спортсменов.



А вооружившись знаниями – просто найдите время, и начинайте бегать.

Александр Кругленя, главный тренер клуба бега, кандидат в мастера спорта в марафонском беге:

Нужно бегать в любое время. Но, если есть выбор, то лучшее время – это, когда тренируются спортсмены профессиональные. Они – у нас, в Беларуси – тренируются где-то с 10.00 до 12.00. Или с 9.00 до 11.00. И вечером – либо с 16.00 до 18.00, либо с 17.00 до 19.00. Но это не всегда получается. Поэтому бегать можно в любое время.