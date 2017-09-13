Прямой эфир

Владимир Игнатик вышел в 1/8 финала турнира в Стамбуле

13 сентября 2017 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Владимир Игнатик пробился во второй круг теннисного турнира серии Challenger в Стамбуле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом раунде жребий свел его с восьмым сеяным – греком Стэфаносом Циципасом.

В мировом рейтинге этот парень на 40 позиций выше нашего земляка. Тем не менее, Игнатик с ним справился. Провалив только ВТОРОЙ сэт, первый и третий Владимир провел на ура – 6:4, 1:6, 6:3. Дальше белорусского теннисиста ожидает встреча с представителем Египта Каримом-Мохаммедом Маамуном.

Владимир Игнатик вышел в 1/8 финала турнира в Стамбуле-1

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Есть пара ребят, у которых есть шанс раскрыться: Минск готовится к Международному турниру по вольной борьбе на призы А. Медведя
13 сентября 2017 09:58

Есть пара ребят, у которых есть шанс раскрыться: Минск готовится к Международному турниру по вольной борьбе на призы А. Медведя

Чемпионат Европы по таэквондо в Минске не состоится: функционеры ограничились формулировкой «непредвиденные обстоятельства»
13 сентября 2017 09:48

Чемпионат Европы по таэквондо в Минске не состоится: функционеры ограничились формулировкой «непредвиденные обстоятельства»

Мы стремимся жить все время вперед: первому олимпийскому чемпиону Беларуси Сергею Макаренко 80 лет
12 сентября 2017 10:49

Мы стремимся жить все время вперед: первому олимпийскому чемпиону Беларуси Сергею Макаренко 80 лет