«Играть в команде – потом достойно идти во взрослую жизнь»: чем хорош волейбол?

Быстрее двигаться, выше прыгать, сильнее бить – этот девиз, пожалуй, больше всего подходит именно волейболу. В 2017 году специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по волейболу отмечает юбилей, рассказали в программе «Большой завтрак».

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Оксана Шевченко, директор СДЮШОР волейбольного клуба «Минск»:

На протяжении 50 лет тренеры вкладывали душу, свои силы в детей, которые потом вырастали в профессиональных волейболистов и пополняли ряды национальных команд по волейболу – как мужских, так и женских. Соответственно, дети, которые получали волейбольные навыки, пополняли волейбольные команды «Минск», «Минчанка» и «Строитель».

Сейчас в школе занимаются 550 детей: мальчиков и девочек.

Занятия проходят во всех районах Минска. Инна Реут, тренер-преподаватель СДЮШОР волейбольного клуба «Минск»:

На данный момент здесь тренируются девочки 2003 года рождения. Они находятся на подготовке к Спартакиаде спортивных школ Республики Беларусь. Девчонки тренируются 6 раз в неделю по 2-2,5 часа.



Каждый сентябрь в школу проходит набор. Высокие дети с 7 лет, с основной группой здоровья, могут смело начинать заниматься волейболом.

Главное, конечно – желание, упорство, стремление к победе.

Лиза Шклянко:

Команда у нас очень хорошая, весёлая, всегда позитивная. Если что, может поддержать в трудную минуту. Да, случаются всякие конфликты, но они очень быстро исчезают, и мы миримся, друг друга любим, уважаем и стараемся всегда поддерживать хорошие отношения.

Оксана Шевченко, директор СДЮШОР волейбольного клуба «Минск»:

Дети с удовольствием занимаются волейболом, потому что волейбол – командный вид спорта, а жить, играть в команде – это большого стоит, чтобы потом достойно идти во взрослую жизнь.

Спорт – хороший воспитатель.