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Международный турнир по мини-футболу среди команд таможенных служб прошел в Бресте: итоги

13 сентября 2017 10:15
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Новости Беларуси. В Бресте стало известно имя нового чемпиона международного мини-футбольного турнира среди команд таможенных служб, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победа впервые досталась сборной Армении.

Ее игроки были сильнее оппонентов из Кыргызстана, Беларуси, России и команды «Белтаможсервиса», досрочно гарантировав себе первое место. В последней встрече армяне неожиданно уступили украинцам, которым достались бронзовые награды.

Международный турнир по мини-футболу среди команд таможенных служб прошел в Бресте: итоги -1

Норик Тигранян, главный тренер команды Армении:
Я очень рад присутствовать здесь, присутствовать на этом турнире, на этом братском, как говорится, соревновании. На этот раз мы готовились еще лучше, и, как видите, победили, чемпионами стали.

Мы очень рады, большое удовольствие получили мы и наша республика.

Серебро второй год подряд у хозяев площадки – сборной Государственного таможенного комитета. Белорусские таможенники в заключительном матче со счетом 5:0 разгромили своих обидчиков из прошлогоднего финала – команду России.

# Футбол Беларуси # Норик Тигранян # Фотофакт

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