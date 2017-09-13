Тренер Вика Свит: «60-70% успеха – то, что мы кушаем. Если не налажен режим правильного питания, результата не будет»

Новости Беларуси. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы прийти к нужной физической форме, рассказали в программе «Большой завтрак»

Вика Свит, персональный тренер, фитнесс-модель:

В первую очередь, очень важно, и многие заблуждаются, если они думают, что будут ходить в зал, заниматься 3 раза, например, в неделю, и что у них всё будет круто, начнёт меняться. Они не понимают самого важного: что 60-70% успеха – это то, что мы кушаем. Если ты неправильно ешь и у тебя не налажен режим правильного питания, то результата такого не будет. У тебя будет сбитие тела, ты будешь даже массивнее смотреться, потому что ты тренируешься, энергию тратишь, и после тренировки некоторые берут – наедаются всего, чего хотят. И они разрастаются, становятся больше только.

То есть, мышцы есть, но под слоем жира.

И почему они говорят: «Вот, мне зал тренажёрный не помог». Конечно, он тебе не поможет так. То есть, очень важно ещё питание держать. Если питание не налажено, то успеха не стоит ждать. Если говорить про любительский уровень, если тренируешься, чтобы просто хорошо в жизни выглядеть, то, естественно, послабления какие-то можно делать. Потому что, если ты сразу себя ограничишь во всём, то это чревато срывом серьёзным – просто потом можно наесться и сорваться. Всё поэтапно. Это – тоже, своего рода, стресс для организма, поэтому всё поэтапно делается и потихонечку убирается ненужное.