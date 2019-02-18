КХЛ. «Динамо-Минск» потерпело пятое кряду поражение в регулярном чемпионате

Новости Беларуси. «Динамо» провело заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. На льду «Минск-Арены» зубры встречались с хоккеистами Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Динамо» провело заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. На льду «Минск-Арены» зубры встречались с хоккеистами Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для динамовцев эта игра турнирного значения не имела. Но подопечные Андрея Сидоренко не хотели упускать возможность порадовать своих болельщиков. К сожалению, сделать этого не удалось.
А вот сочинцы отличились дважды. Зубры отставание сократили, но последнее слово все равно осталось за гостями. Итоговый счет на табло – 1:3, и «Динамо» потерпело пятое кряду поражение.
Алексей Терещенко, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Я, к сожалению, не был с начала сезона. Ребята пахали и пахали с самого начала и до конца. Да, что-то не получалось, но это спорт, это жизнь. Нужно извлекать ошибки и делать выводы, и двигаться дальше. Ни в коем случае не останавливаться. Я верю, есть ребята,они молодые и опытные белорусы, которые готовы, могут и должны вести команду. Не только «Динамо», но и сборную Беларуси.