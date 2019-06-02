«При соответствующем подходе отсюда должны выходить олимпийские чемпионы»: Барауля об обновлённом спорткомплексе в аг. Мир

Новости Беларуси. После масштабной реконструкции спорткомплекса в Мире лыжероллерную трассу расширили, удлинили, добавили несколько дополнительных кругов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс Теперь можно выбирать из шести маршрутов, проводить соревнования и тренироваться одновременно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Барауля, заместитель министра спорта Беларуси:

У нас очень перспективные дети. Нужно им создать условия. При соответствующем отношении, подходе, отсюда должны выходить олимпийские чемпионы. Почему нет?

Биатлонист местной школы Иван Круглов и без того показывает неплохие результаты. На следующем «Снежном снайпере» обещает выступить гораздо лучше.

Иван Круглов:

Теперь будет стрельба лучше. Я уже занимаюсь семь лет. Мой тренер меня нашел на улице. Говорит: «Ты катаешься хорошо». Взял и научил кататься, и так пошло. Первые мои соревнования были на «Снежном снайпере».