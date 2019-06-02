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«При соответствующем подходе отсюда должны выходить олимпийские чемпионы»: Барауля об обновлённом спорткомплексе в аг. Мир

02 июня 2019 19:00
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Новости Беларуси. После масштабной реконструкции спорткомплекса в Мире лыжероллерную трассу расширили, удлинили, добавили несколько дополнительных кругов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Теперь можно выбирать из шести маршрутов, проводить соревнования и тренироваться одновременно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«При соответствующем подходе отсюда должны выходить олимпийские чемпионы»: Барауля об обновлённом спорткомплексе в аг. Мир-1

Александр Барауля, заместитель министра спорта Беларуси:
У нас очень перспективные дети. Нужно им создать условия. При соответствующем отношении, подходе, отсюда должны выходить олимпийские чемпионы. Почему нет?

«При соответствующем подходе отсюда должны выходить олимпийские чемпионы»: Барауля об обновлённом спорткомплексе в аг. Мир-4

Биатлонист местной школы Иван Круглов и без того показывает неплохие результаты. На следующем «Снежном снайпере» обещает выступить гораздо лучше.

«При соответствующем подходе отсюда должны выходить олимпийские чемпионы»: Барауля об обновлённом спорткомплексе в аг. Мир-7

Иван Круглов:
Теперь будет стрельба лучше. Я уже занимаюсь семь лет. Мой тренер меня нашел на улице. Говорит: «Ты катаешься хорошо». Взял и научил кататься, и так пошло. Первые мои соревнования были на «Снежном снайпере».

«При соответствующем подходе отсюда должны выходить олимпийские чемпионы»: Барауля об обновлённом спорткомплексе в аг. Мир-10

В общем, биатлон рождается здесь. И кто знает: может быть, и национальная сборная когда-нибудь пополнит резерв выросшими в агрогородке Мир чемпионами.

# Зимние виды спорта # Александр Барауля # Иван Круглов # Фотофакт

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