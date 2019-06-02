«Самый красивый финал». Семь победных фото «Ливерпуля»

Новости Великобритании. 1 июня в Мадриде два английских футбольных клуба сразились в финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» уверенно обыграл «Тоттенхэм». В самом начале матча Мусса Сиссоко сыграл рукой, за что было назначено пенальти в ворота «Тоттенхэма». Вывести «Ливерпуль» вперёд захотел Мохаммед Салах, который благополучно реализовал предоставленную возможность – 1:0.

Фото: uefa.com

После этого ведущая команда плотно окопалась, чтобы не позволить противнику сравнять счёт. Так прошёл весь первый тайм, такое же положение сохранялось почти до конца второго тайма. Незадолго до окончания матча «Ливерпуль» произвёл замену, выведя на поле Дивока Ориги, который на 87 минуте отправил мяч в дальний угол ворот «Тоттенхэма» – 2:0.

Фото: uefa.com

Так «Ливерпуль» вновь выиграл Лигу чемпионов 14 лет спустя.

Фото: uefa.com

Как сообщается на сайте УЕФА, тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп испытал огромное облегчение после победы своих подопечных. «Я так рад за парней, всех этих людей и мою семью. Они прошли через всё это вместо меня, они заслужили эту победу больше, чем кто-либо другой», – сказал Клопп.

Фото: uefa.com

Тренер также добавил, что обычно он через 20 минут уже в полупьяном состоянии, но в этот раз он пил только воду. После победы Юрген уверил, что его команду ждёт незабываемая ночь, а сам он чувствует огромное облегчение, ведь последние шесть раз они ехали в отпуск только с серебряной медалью в кармане. «Это был напряженный сезон с самым красивым финалом, который я когда-либо мог себе представить», – заключил Клопп.

Фото: uefa.com

Игроки «Ливерпуля» горды своей победой и признают, что это был сложный путь, который они не смогли бы преодолеть без своего тренера и веры в своих соклубников.

Фото: uefa.com

Что касается футболистов «Тоттенхэма», то многие из них говорят о потере уверенности в своих силах после такого раннего гола. Но они всё равно рады, что смогли дойти до финала ЛЧ. «Я хочу поздравить «Ливерпуль», Клоппа, игроков, клуб и фанатов, потому что у них был потрясающий сезон. Это больно, но нам нужно продолжать двигаться вперёд. Конечно, будет сложно, но через несколько часов мы должны изменить свои мысли и смотреть на всё позитивнее», – прокомментировал поражение команды главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Фото: uefa.com