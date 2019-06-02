Прямой эфир

Александр Глеб ушёл из БАТЭ

02 июня 2019 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Глеб покинул БАТЭ, действие контракта прекращено по соглашению сторон.  

Как сообщается на сайте футбольного клуба, в составе борисовчан Глеб сыграл 124 матча, забил 8 голов и стал шестикратным чемпионом Беларуси.  

Александр Павлович начал свой профессиональный путь именно в этом клубе и говорил, что здесь же собирается завершить спортивную карьеру.  

«От лица всех, кто любит и поддерживает БАТЭ, благодарим Александра Глеба за вклад в достижения «желто-синих», желаем успехов в дальнейшей трудовой деятельности!», – говорится в пресс-службе борисовчан.  

Также в БАТЭ упомянули, что будут рады, если Глеб присоединиться к ним уже в новом качестве.  

Александр вновь пришёл в БАТЭ весной 2018 года.  

До этого Глеб уходил чуть больше чем на год – здесь подробности.  

# Футбол Беларуси # Александр Глеб

Другие новости рубрики

Все новости
«Самый красивый финал». Семь победных фото «Ливерпуля»
02 июня 2019 07:24

«Самый красивый финал». Семь победных фото «Ливерпуля»

Наоми Осака покидает турнир «Ролан Гаррос», проиграв чешке Катерине Синяковой
01 июня 2019 20:30

Наоми Осака покидает турнир «Ролан Гаррос», проиграв чешке Катерине Синяковой

«В конкуренции зарождается результат». Ольга Худенко о тестовых соревнованиях по гребле ко II Европейским играм
01 июня 2019 20:21

«В конкуренции зарождается результат». Ольга Худенко о тестовых соревнованиях по гребле ко II Европейским играм