Александр Глеб ушёл из БАТЭ

Новости Беларуси. Александр Глеб покинул БАТЭ, действие контракта прекращено по соглашению сторон.

Как сообщается на сайте футбольного клуба, в составе борисовчан Глеб сыграл 124 матча, забил 8 голов и стал шестикратным чемпионом Беларуси.

Александр Павлович начал свой профессиональный путь именно в этом клубе и говорил, что здесь же собирается завершить спортивную карьеру.

«От лица всех, кто любит и поддерживает БАТЭ, благодарим Александра Глеба за вклад в достижения «желто-синих», желаем успехов в дальнейшей трудовой деятельности!», – говорится в пресс-службе борисовчан.

Также в БАТЭ упомянули, что будут рады, если Глеб присоединиться к ним уже в новом качестве.

Александр вновь пришёл в БАТЭ весной 2018 года.