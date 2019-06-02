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«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в аг.Мир

02 июня 2019 18:58
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Новости Беларуси. В спортивном комплексе в агрогородке Мир прежде всего не хватало достойного стрельбища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновленный спортивно-биатлонный комплекс

Размеры имеющегося не позволяли полноценно отрабатывать навыки, ведь по правилам биатлона мишень должна располагаться на расстоянии 50 метров от стрелка (иначе только пневматика). То ли дело сейчас.

«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в аг.Мир-1

Не удержался даже губернатор: после торжественной церемонии открытия продемонстрировал свою спортивную форму.

«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в аг.Мир-4

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
Стрельба пока не очень, вы видите. Потому что две из пяти – это не очень, все-таки надо заниматься. Я в основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы. У нас в Бресте есть прекрасная лыжероллерная трасса. Зимой, конечно, на лыжах. Люблю поплавать. Раньше играл в футбол.

«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в аг.Мир-7

Комплекс делали, как говорится, на перспективу. Сейчас в школе занимаются около 50 человек, но после реконструкции ждут наплыв. Из Барановичей желающих будет возить автобус. Такая база в области – единственная, не говоря уже про район.

«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в аг.Мир-10

Анатолий Лис:
В Барановичах проживают 180 тысяч населения, а в Барановичском районе – около 60. Здесь достаточное количество как молодежи, так и детей и старшего возраста людей, которые хотят заниматься спортом. Здесь же не только для спортивных соревнований. В любое время человек может прийти – здесь есть пункт проката и лыжероллеров, и роликов – и в лесу сосновом отдохнуть, позаниматься спортом. Это прекрасно.

«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в аг.Мир-13

# Горнолыжный спорт # Анатолий Лис # Фотофакт

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