«В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в аг.Мир

Новости Беларуси. В спортивном комплексе в агрогородке Мир прежде всего не хватало достойного стрельбища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновленный спортивно-биатлонный комплекс Размеры имеющегося не позволяли полноценно отрабатывать навыки, ведь по правилам биатлона мишень должна располагаться на расстоянии 50 метров от стрелка (иначе только пневматика). То ли дело сейчас.

Не удержался даже губернатор: после торжественной церемонии открытия продемонстрировал свою спортивную форму.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

Стрельба пока не очень, вы видите. Потому что две из пяти – это не очень, все-таки надо заниматься. Я в основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы. У нас в Бресте есть прекрасная лыжероллерная трасса. Зимой, конечно, на лыжах. Люблю поплавать. Раньше играл в футбол.

Комплекс делали, как говорится, на перспективу. Сейчас в школе занимаются около 50 человек, но после реконструкции ждут наплыв. Из Барановичей желающих будет возить автобус. Такая база в области – единственная, не говоря уже про район.