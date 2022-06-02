Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную спортивную площадку. Где на этот раз?

Новости Беларуси. Президентский спортивный клуб открыл новую многофункциональную площадку в рамках проекта «Спорт для всех». На этот раз современное сооружение было построено в агрогородке Улла, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Площадки для мини-футбола и баскетбола сразу были опробованы в деле: товарищеские матчи провели ученики районных и местных школ, а также спортсмены, тренирующиеся по программе «Спешиал Олимпикс». После торжественного открытия сооружение стало доступно для посещения всем, кто хочет заниматься спортом.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Уже более 10 площадок различного уровня, в том числе и по воркауту, и с многофункциональными силовыми комплексами, открыты в различных уголках Республики Беларусь. Подчеркну, что этот объект не закрыт. Он открыт и для жителей данного населенного пункта. Могут приходить как дети, так и их одители. А более старшие будут поддерживать их тренировки и наблюдать за их соревнованиями.

Лариса Таболина, исполнительный директор ОО «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:

Улльский лицей вырастил даже не одну плеяду великолепных спортсменов «Спешиал Олимпикс», которые очень много лет назад начали участвовать в наших мероприятиях, в том числе и представляли нашу страну на международном уровне. Спорт – это один из видов деятельности, который стирает границы между разницей в физических способностях, интеллектуальных и эмоциональных особенностях людей.