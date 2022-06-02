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Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную спортивную площадку. Где на этот раз?

02 июня 2022 19:22
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Новости Беларуси. Президентский спортивный клуб открыл новую многофункциональную площадку в рамках проекта «Спорт для всех». На этот раз современное сооружение было построено в агрогородке Улла, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную спортивную площадку. Где на этот раз?-1

Площадки для мини-футбола и баскетбола сразу были опробованы в деле: товарищеские матчи провели ученики районных и местных школ, а также спортсмены, тренирующиеся по программе «Спешиал Олимпикс». После торжественного открытия сооружение стало доступно для посещения всем, кто хочет заниматься спортом.

Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную спортивную площадку. Где на этот раз?-4

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Уже более 10 площадок различного уровня, в том числе и по воркауту, и с многофункциональными силовыми комплексами, открыты в различных уголках Республики Беларусь. Подчеркну, что этот объект не закрыт. Он открыт и для жителей данного населенного пункта. Могут приходить как дети, так и их одители. А более старшие будут поддерживать их тренировки и наблюдать за их соревнованиями.

Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную спортивную площадку. Где на этот раз?-7

Лариса Таболина, исполнительный директор ОО «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:
Улльский лицей вырастил даже не одну плеяду великолепных спортсменов «Спешиал Олимпикс», которые очень много лет назад начали участвовать в наших мероприятиях, в том числе и представляли нашу страну на международном уровне. Спорт – это один из видов деятельности, который стирает границы между разницей в физических способностях, интеллектуальных и эмоциональных особенностях людей.

Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную спортивную площадку. Где на этот раз?-10

Проект «Спорт для всех» призван популяризировать здоровый образ жизни. А главная его цель – сделать занятия спортом доступными для любого желающего.

# Социальная инфраструктура # Павел Егоров # Лариса Таболина # Фотофакт

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