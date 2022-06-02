Он привёл к чемпионству в СССР минское «Динамо». Эдуарду Малофееву исполнилось 80 лет

Новости Беларуси. Два мэтра, две легендарные спортивные личности Беларуси 2 июня празднуют круглые даты. В один день родились двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен и заслуженный тренер Эдуард Малофеев, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Екатерина в честь 50-летия была награждена почетной грамотой Национального олимпийского комитета.

А Эдуард Малофеев в свои 80 вновь был на футбольном поле. Газон минского стадиона «Динамо» стал для него едва ли не вторым домом. Здесь он привел к чемпионству в первенстве СССР минское «Динамо». И здесь же отдавал все силы при работе со сборной. Кстати, именно при Малофееве главная дружина страны заняла максимальное место в истории в отборочном турнире к чемпионату мира. Тогда в группе мы были третьими.