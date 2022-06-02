«Пока я дышать умею, я буду идти вперёд». Заслуженный футбольный тренер Эдуард Малофеев отмечает 80-летие

Новости Беларуси. В 1980-е он собирал переполненные футбольные стадионы огромной страны, смело и упорно шел к своим целям и достигал их, об этом рассказали в программе «СТВ-спорт».

Его знал каждый советский мальчишка, тысячи девушек разных национальностей собирали его фото и мечтали получить автограф, для мужчин он был незыблемым идеалом. На него равнялись, с ним считались. Сегодня заслуженному тренеру БССР и СССР Эдуарду Малофееву – 80 лет. Поздравления футбольный мэтр получал прямо на стадионе «Динамо». Он по-прежнему молод душой, цитирует классиков и фонтанирует идеями.

Эдуард Малофеев, заслуженный тренер БССР и СССР:

«Пока я дышать умею, я буду идти вперед». Дело в том, что нельзя останавливаться. Нужно, чтобы скоростной футбол был. Сумма скоростей, сумма ловкостей, сумма силовых единиц, сумма выносливостей, когда она будет, тогда будет атака туда-сюда. И чтобы каждая атака завершалась ударом в ворота. Тогда здесь будет болельщик, тогда будут говорить: хороший футбол.

На стадион «Динамо» приехали футболисты и тренеры разных поколений. Все хотели лично пожать руку юбиляру. Владимиру Базанову белорусский футбол достался лишь с воспоминаниями о малофеевской славе, но глава федерации убежден, что наша футбольная история – это фундамент для будущего.

Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:

Я еще помню, когда он тренировал олимпийскую сборную, вывел, но не поехали в Америку. Тогда получилось, что в 1980 году американцы к нам не ехали, в 1984 году мы не поехали в Лос-Анджелес. Я помню, когда Эдуард Васильевич выводил нашу сборную на чемпионат мира. Естественно, человек внес огромнейший вклад в развитие белорусского футбола.