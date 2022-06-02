«Главное – верить в себя». Юные спортсменки из Мядельского района победили на областной спартакиаде по гребле

Новости Беларуси. Юные спортсменки из Мядельского района победили на областной спартакиаде по гребле на байдарках. Соревнования прошли на гребном канале в Заславле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Экипаж в составе Анастасии Дегтяревой и Екатерины Ярмакович стал первым на дистанции 1 000 метров. А в заездах байдарок-одиночек девочки заняли второе и третье место соответственно. По итогам соревнований спортсменки прошли в сборную команду Минской области для участия в республиканской спартакиаде школьников, которая пройдет в Бресте.

Анастасия Дегтярева, воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Мядельского района: У меня брат занимался греблей, мне хотелось также завоевывать медали, как он, также папа занимался греблей. Он меня привел сюда.

Екатерина Ярмакович, воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Мядельского района: В спортивной школе я занимаюсь около 6 лет. Именно этот вид спорта я выбрала, потому что старший брат у меня двоюродный ходил, я этим была заинтересована с самого детства. Сильные соперники, конечно, на соревнованиях всегда. Главное – верить в себя, знать, что все получится, не волноваться.

Андрей Малько, директор Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Мядельского района:

Это сильнейшие на данный момент из девочек данного возраста. Они уже второй год подтверждают свое лидерство. В прошлом году участвовали в республиканских соревнованиях, были и призерами, и победителями в экипажах. Мы на них надеемся в будущем, что они будут защищать честь нашей школы, района.

По итогам областной спартакиады команда из мядельской СДЮШОР привезла домой 9 медалей. Всего в детско-юношеской школе гребли на байдарках и каноэ занимаются 72 воспитанника в возрасте от 9 до 17 лет. Это дети из Мяделя и курортного поселка Нарочь.