Определены пары «Финалов четырёх» Кубка Беларуси по гандболу

В офисе Белорусской федерации гандбола состоялась жеребьевка «Финалов четырех» Кубка Беларуси. По ее итогам были определены полуфинальные пары, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женский розыгрыш состоится уже совсем скоро. В Бресте во Дворце спорта «Виктория» 28 марта в первой дуэли сыграют «Гомель» и «Гродненчанка», во второй – БНТУ и «Берестье». А 29-го числа определятся победители и призеры.