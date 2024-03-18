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Определены пары «Финалов четырёх» Кубка Беларуси по гандболу

18 марта 2024 19:27
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В офисе Белорусской федерации гандбола состоялась жеребьевка «Финалов четырех» Кубка Беларуси. По ее итогам были определены полуфинальные пары, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определены пары «Финалов четырёх» Кубка Беларуси по гандболу-1

Женский розыгрыш состоится уже совсем скоро. В Бресте во Дворце спорта «Виктория» 28 марта в первой дуэли сыграют «Гомель» и «Гродненчанка», во второй – БНТУ и «Берестье». А 29-го числа определятся победители и призеры.

Определены пары «Финалов четырёх» Кубка Беларуси по гандболу-4

В мужском турнире полуфиналы пройдут позже, 22 мая. В столичном Дворце спорта «Уручье» встретятся «Мешков-Брест» и «Кронон», а «СКА-Минск» с БГУФК. Титульный поединок и матч за третье место состоятся 23 мая.

# Гандбол

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